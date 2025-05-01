СМИ: Террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребенка

Речь идёт о Далержоне Мирзоеве (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, когда он с сообщниками покидал место теракта на автомобиле, то специально сбил ребёнка, который с родителями и сестрой переходил дорогу по пешеходному переходу.

«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — цитирует Telegram-канал Мирзоева.

Как пишет Mash, врачи диагностировали у мальчика закрытые переломы бедра и ключицы, а также другие травмы. Адвокат отметил, что уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбудили.

Ранее возле концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта, который произошел там в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

