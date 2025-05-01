СМИ: Террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребенка
Один из террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», заявил, что в ходе побега намеренно сбил восьмилетнего Илью Толпыкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт о Далержоне Мирзоеве (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, когда он с сообщниками покидал место теракта на автомобиле, то специально сбил ребёнка, который с родителями и сестрой переходил дорогу по пешеходному переходу.
«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — цитирует Telegram-канал Мирзоева.
Как пишет Mash, врачи диагностировали у мальчика закрытые переломы бедра и ключицы, а также другие травмы. Адвокат отметил, что уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбудили.
Ранее возле концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта, который произошел там в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru