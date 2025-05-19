Суд отказался выплатить пострадавшему от теракта в Крокусе компенсацию
Хорошевский районный суд Москвы отказался обеспечить компенсацию пострадавшему от теракта в «Крокус Сити Холл» за счет организатора концерта. Об этом сообщает РИА Новости.
Зритель концерта подал иск, так как считал, что получил серьезный вред здоровью. Виноватым в этом он посчитал компанию MSM Group, которая проводила мероприятие в «Крокус Сити Холл». Утверждается, что ее обвинили в халатном отношении к обеспечению безопасности.
Суд постановил, что вины организатора в травмах потерпевшего нет. Его требования выплатить 1 млн рублей осталось неудовлетворенным.
Ранее террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребенка, напоминает НСН.
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