Сальдо: В Алешках после авиаудара ВСУ обрушилась пятиэтажка
11 июля 202518:13
Пятиэтажный жилой дом в городе Алёшки обрушился в результате авиаудара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, под завалами находятся мирные жители.
Сальдо добавил, что к месту происшествия выехали экстренные службы.
Ранее в Белгороде в результате удара ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома, погибли 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru