Сальдо: В Алешках после авиаудара ВСУ обрушилась пятиэтажка

Пятиэтажный жилой дом в городе Алёшки обрушился в результате авиаудара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, под завалами находятся мирные жители.

Сальдо добавил, что к месту происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в Белгороде в результате удара ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома, погибли 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияАвиаударВСУХерсонОбрушение

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