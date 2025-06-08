В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на «Пятерочку» погиб человек, 7 пострадали

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников на магазин «Пятерочка» в селе Никольское погиб один человек. Об этом сообщает Тelegram-канал «Baza».

«Добивали выживших»: При атаке ВСУ на рынок в Алешках погибли 7 человек

По данным источника, еще семь человек получили ранения.

Согласно предварительной информации, дроны ВСУ упали на парковку, расположенную вблизи магазина.

Ранее в Тульской области при атаке ВСУ в Новомосковске на химзаводе «Азот» начался пожар, пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМагазиныСмертьБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры