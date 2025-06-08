В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на «Пятерочку» погиб человек, 7 пострадали

ВС РФ начали развивать наступление на территории Днепропетровской области В Москве заявили о завершении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности Президент США Трамп поблагодарил Нацгвардию за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе Возвращение западных компаний на рынок РФ возможен только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции Москвичей предупредили о грозе и граде