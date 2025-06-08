В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на «Пятерочку» погиб человек, 7 пострадали
8 июня 202512:59
В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников на магазин «Пятерочка» в селе Никольское погиб один человек. Об этом сообщает Тelegram-канал «Baza».
По данным источника, еще семь человек получили ранения.
Согласно предварительной информации, дроны ВСУ упали на парковку, расположенную вблизи магазина.
Ранее в Тульской области при атаке ВСУ в Новомосковске на химзаводе «Азот» начался пожар, пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru