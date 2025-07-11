Сальдо сообщил о десятках людей под завалами дома в Алешках

В результате авиаудара по городу Алешки в Херсонской области под завалами разрушенного жилого дома могут находиться десятки человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, в пятиэтажное здание попали две авиабомбы, в результате чего несколько подъездов полностью обрушились с первого по верхний этаж. Дом практически уничтожен. На опубликованной губернатором фотографии видно, что здание получило значительные разрушения.

Сальдо: В Алешках после авиаудара ВСУ обрушилась пятиэтажка

Сальдо отметил, что точное число пострадавших уточняется. По его словам, украинские силы продолжают атаковать район с помощью беспилотников, из-за чего спасатели и коммунальные службы не могут приступить к разбору завалов и поиску выживших. Губернатор пообещал сообщить о дополнительных мерах после того, как условия позволят начать спасательные работы.

Алешки находятся на левом берегу Днепра и контролируются российскими войсками. Российские власти регулярно сообщают о повреждениях в городе в результате обстрелов со стороны украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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