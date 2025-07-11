Сальдо сообщил о десятках людей под завалами дома в Алешках
В результате авиаудара по городу Алешки в Херсонской области под завалами разрушенного жилого дома могут находиться десятки человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его данным, в пятиэтажное здание попали две авиабомбы, в результате чего несколько подъездов полностью обрушились с первого по верхний этаж. Дом практически уничтожен. На опубликованной губернатором фотографии видно, что здание получило значительные разрушения.
Сальдо отметил, что точное число пострадавших уточняется. По его словам, украинские силы продолжают атаковать район с помощью беспилотников, из-за чего спасатели и коммунальные службы не могут приступить к разбору завалов и поиску выживших. Губернатор пообещал сообщить о дополнительных мерах после того, как условия позволят начать спасательные работы.
Алешки находятся на левом берегу Днепра и контролируются российскими войсками. Российские власти регулярно сообщают о повреждениях в городе в результате обстрелов со стороны украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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