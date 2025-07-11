Сальдо сообщил о десятках людей под завалами дома в Алешках

В результате авиаудара по городу Алешки в Херсонской области под завалами разрушенного жилого дома могут находиться десятки человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, в пятиэтажное здание попали две авиабомбы, в результате чего несколько подъездов полностью обрушились с первого по верхний этаж. Дом практически уничтожен. На опубликованной губернатором фотографии видно, что здание получило значительные разрушения.