«Мы одной крови»: Суровикин обратился к командирам и бойцам «Вагнера»

Заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин обратился к командирам и бойцам частной военной компании «Вагнер», призвав решить возникшие проблемы мирным путем. Видеообращение Суровикина опубликовало Минобороны.

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«Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка», — подчеркнул генерал.

Суровикин призвал «Вагнер» подчиниться воле и приказу президента Владимира Путина и вернуться в места дислокации и районы сосредоточения.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части «Вагнера». Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Позже было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Минобороны РФ

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