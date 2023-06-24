«Мы одной крови»: Суровикин обратился к командирам и бойцам «Вагнера»

«Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка», — подчеркнул генерал.

Суровикин призвал «Вагнер» подчиниться воле и приказу президента Владимира Путина и вернуться в места дислокации и районы сосредоточения.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части «Вагнера». Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Позже было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

