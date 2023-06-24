Патриарх РПЦ Кирилл призвал мятежников одуматься

Соответствующее обращение опубликовано на сайте РПЦ.

«Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», – говорится в тексте обращения.

Глава Русской православной церкви призвал одуматься всех, кто намерен направить оружие против своих собратьев. Патриарх Кирилл заявил о необходимости сохранять единство и выразил поддержку усилиям президента России по недопущению смуты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав граждан страны к сплоченности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».