Патриарх РПЦ Кирилл призвал мятежников одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал величайшим преступлением попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий. Он также призвал участников военного мятежа одуматься.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте РПЦ.
«Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», – говорится в тексте обращения.
Глава Русской православной церкви призвал одуматься всех, кто намерен направить оружие против своих собратьев. Патриарх Кирилл заявил о необходимости сохранять единство и выразил поддержку усилиям президента России по недопущению смуты.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав граждан страны к сплоченности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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