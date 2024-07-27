Техническая неисправность и спасение экипажа: Что известно о крушении Су-34 в Волгоградской области
Авария случилась в Серафимовичском районе.
В России произошла очередная авиакатастрофа. Сегодня в Волгоградской области разбился истребитель Су-34. Это уже не первое крушение за июль. Причем предыдущие заканчивались летальным исходом для экипажа.
КРУШЕНИЕ СУ-34
Днем 27 июля в Волгоградской области истребитель Су-34 потерпел крушение. По данным Минобороны России, это произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Борт рухнул в безлюдной местности. В ведомстве сообщили, что экипаж катапультировался.
«Угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», - рассказали ТАСС в Минобороны России.
Информация в СМИ стала появляться примерно в 15:00 часов по московскому времени. По данным Telegram-канала «Baza», ЧП произошло в Серафимовичском районе. В Сети появились кадры с места крушения Су-34 в Волгоградской области. На видео на большой площади виден дым, который идет из леса. Отмечается, что сейчас на месте происшествия тушат пожар.
«Облако уже большое становится. Да, горит», - слышен голос очевидца, чье видео опубликовал Telegram-канал «112».
По предварительным данным, в качестве причины падения истребителя в МО России называют техническую неисправность судна. Сейчас на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России.
Су-34 — это многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, который предназначен для атаки авиацией по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения. Чаще всего такое судно используется в условиях сильного противодействия ПВО противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.
Первый полет опытного экземпляра такого авиа судна состоялся 13 апреля 1990 года. Тогда пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Иванов. При этом впервые публичный показ этого самолета под экспортным обозначением Су-32 прошел в 1995 году на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже во Франции.
Сейчас Су-34 составляет основную ударную силу российской фронтовой авиации. С марта 2014 года официально принят на вооружение постановлением правительства РФ. По кодификации НАТО Су-34 называют «защитником».
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ ИЮЛЯ
Однако это не единственная авиакатастрофа за последний месяц в России. Так, 25 июля в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Тогда губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что авария произошла в Жиздринском районе региона. Борт потерпел крушение во время планового полета в безлюдной местности. Члены экипажа, которые находились в вертолете, не смогли спастись.
Между тем, 12 июля в Подмосковье под Коломной случилось крушение пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Изначально сообщалось, что авария могла произойти из-за отказа электрических систем на судне или попадания птиц в двигатель.
Специалисты МАК уже установили обстоятельства произошедшего, заявив, что экипаж SSJ-100 попытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но этого не удалось сделать. Эксперты направили авиационным властям донесение с описанием выявленных проблем. При этом расследование причин авиакатастрофы еще продолжается.
В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с НСН предположил, что к крушению SSJ-100 могло привести неверное закрепление датчика угла атаки.
«Неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к катастрофе. Если он занижал угол атаки, то самолет мог выйти на критический угол атаки и сорваться в штопор, чем и объясняется спокойствие экипажа на протяжении почти четырех минут, потом была тишина, после чего самолет упал. Это все очень похоже на штопор», - сказал он.
Позже техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода, который заменял два ДУА на Superjet 100 RA-89049 авиакомпании «Газпром авиа», признал, что по ошибке установил оба датчика не по тем меткам. По словам специалиста Международной организации гражданской авиации Павла Герасимова, технику грозит около пяти лет лишения свободы, но в тюрьму может попасть и генеральный директор обслуживающей компании.
«Это можно рассматривать как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, либо как преступную халатность. В случае, если техник как сотрудник компании допустил ошибку, то помимо него ответственность будет нести и генеральный директор данной компании. Наказание будет в любом случае, если имеют место быть раскаяние или явка с повинной, то они могут быть отнесены к смягчающим обстоятельствам», - объяснил он в беседе с НСН.
При этом Герасимов подчеркнул, что расследования авиационных происшествий часто длятся годами.
«Это связано с многочисленными экспертизами, изучением этих экспертиз и так далее. Думаю, это авиапроисшествие будет расследоваться минимум несколько лет вне зависимости от признания вины. Следствие должно будет провести все необходимые мероприятия, а вот предварительный отчет, думаю, мы увидим в сентябре», - заключил специалист Международной организации гражданской авиации в интервью НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Армении вблизи города Егвард, потерпел крушение самолет Ан-2, в результате чего погибли два члена экипажа.
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