Техническая неисправность и спасение экипажа: Что известно о крушении Су-34 в Волгоградской области

КРУШЕНИЕ СУ-34

Днем 27 июля в Волгоградской области истребитель Су-34 потерпел крушение. По данным Минобороны России, это произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Борт рухнул в безлюдной местности. В ведомстве сообщили, что экипаж катапультировался.

«Угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», - рассказали ТАСС в Минобороны России.

Информация в СМИ стала появляться примерно в 15:00 часов по московскому времени. По данным Telegram-канала «Baza», ЧП произошло в Серафимовичском районе. В Сети появились кадры с места крушения Су-34 в Волгоградской области. На видео на большой площади виден дым, который идет из леса. Отмечается, что сейчас на месте происшествия тушат пожар.