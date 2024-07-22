Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили разрушенным
22 июля 202409:27
Пропавший три дня назад в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным, сообщили в восточно-сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в МЧС региона сообщили, что вертолет Robinson пропал в Якутии в 80 км от села Чагда. На борту вертолета находились пилот и три пассажира.
По данным прокуратуры региона, найдены тела пилота и трех пассажиров.
Накануне поиски пропавшего вертолета в Якутии приостанавливали из-за плохих погодных условий, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru