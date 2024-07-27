Истребитель Су-34 рухнул в Волгоградской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.

Самолет упал в безлюдной местности. Предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность.

Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что технику, который неверно установил датчики угла атаки на SSJ 100, что привело к его крушению, грозит около пяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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