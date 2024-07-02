Один человек погиб в результате крушения военного самолета в Грузии

Военный самолет Су-25 разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, в результате погиб один человек, сообщило Минобороны Грузии.

В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности

Инцидент произошел в селе Дисвели. Ведомство уточнило, что погиб пилот самолета.

Авиакатастрофа произошла во время плановых учений. О причинах ЧП пока не сообщается.

Ранее стало известно, что вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области, в результате погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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