Один человек погиб в результате крушения военного самолета в Грузии
2 июля 202415:15
Военный самолет Су-25 разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, в результате погиб один человек, сообщило Минобороны Грузии.
Инцидент произошел в селе Дисвели. Ведомство уточнило, что погиб пилот самолета.
Авиакатастрофа произошла во время плановых учений. О причинах ЧП пока не сообщается.
Ранее стало известно, что вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области, в результате погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru