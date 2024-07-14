На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел летчиков

На месте крушения авиалайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Птицы в двигателе или электроника: Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье

Об этом заявил представитель экстренных служб. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что бортовые самописцы упавшего в Московской области Sukhoi Superjet 100 сильно повреждены и «подверглись температурному воздействию».

Крушение пассажирского самолета SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» произошло 12 июля недалеко от подмосковной Коломны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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