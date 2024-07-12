«Сделали все возможное!»: У пилотов рухнувшего Superjet было в запасе полчаса

Самолет компании «Газпром Авиа» рухнул около 15 часов в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны в Московской области, сообщили в МЧС. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». На борту не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли. По сведениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ двигателей. Костылев отметил, что если экипаж самолета принял решение вырабатывать топливо, значит у него в запасе было еще около получаса.

«Если экипаж подал сигнал бедствия и начал вырабатывать топливо, значит, ситуация была не такая критичная, потому что выработать топливо - не одна минута. Все зависит от количества этого топлива в баках. Я убежден в том, что экипаж сделал все возможное, чтобы избежать катастрофы. Могло произойти что угодно - мог отказать двигатель, другие жизненно важные системы, но, повторюсь, раз они вырабатывали топливо, значит у них была возможность полетать еще полчаса. Говорить сейчас о качестве ремонта, значит проявить некомпетентность», - сказал собеседник НСН.

В Минпромторге подчеркнули, что упавший SSJ-100 не является полностью импортозамещенным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По факту крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

