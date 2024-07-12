«Сделали все возможное!»: У пилотов рухнувшего Superjet было в запасе полчаса
Если экипаж самолета подал сигнал бедствия и начал вырабатывать топливо, значит, ситуация была не такая критичная, заявил НСН Анатолий Костылев.
Пилоты потерпевшего крушение под Коломной лайнера Sukhoi Superjet 100 сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы, заявил НСН заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев.
Самолет компании «Газпром Авиа» рухнул около 15 часов в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны в Московской области, сообщили в МЧС. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». На борту не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли. По сведениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ двигателей. Костылев отметил, что если экипаж самолета принял решение вырабатывать топливо, значит у него в запасе было еще около получаса.
«Если экипаж подал сигнал бедствия и начал вырабатывать топливо, значит, ситуация была не такая критичная, потому что выработать топливо - не одна минута. Все зависит от количества этого топлива в баках. Я убежден в том, что экипаж сделал все возможное, чтобы избежать катастрофы. Могло произойти что угодно - мог отказать двигатель, другие жизненно важные системы, но, повторюсь, раз они вырабатывали топливо, значит у них была возможность полетать еще полчаса. Говорить сейчас о качестве ремонта, значит проявить некомпетентность», - сказал собеседник НСН.
В Минпромторге подчеркнули, что упавший SSJ-100 не является полностью импортозамещенным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По факту крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru