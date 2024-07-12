«Не грешите на ребят»: В крушении Superjet призвали не обвинять спецперсонал
В России все специалисты, которые чинят самолеты, имеют лицензии и сертификаты, так что не надо на них грешить, заявил НСН Виктор Горбачев.
Тот факт, что самолет заходил на второй круг, говорит о том, что самолет мог летать, обратил внимание НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. По его словам, в России хорошие специалисты, которые занимаются ремонтом самолетов.
Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул около подмосковной Коломны, сообщили в МЧС. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». На борту не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли. По сведениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ двигателей. Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.
«Пока рано что-то говорить. Не надо грешить на наших ребят. Когда будет завершено расследование, тогда посмотрим. Все наши специалисты, которые занимаются починкой самолетов, сертифицированные, у всех есть лицензии. У нас все специалисты хорошие, нельзя грешить на них. Пока никто не знает, что случилось с самолетом. Тот факт, что самолет уходил на второй круг, говорит о том, что самолет мог летать, он же не сразу после взлета рухнул. Он вырабатывал топливо, сливал неотработанное топливо, потому что нельзя в аварийной ситуации садиться с топливом в баках. У самолетов есть плановое обслуживание после определенных часов налета. Мы не знаем, что именно там ему ремонтировали перед полетом», - сказал собеседник НСН.
По данным СМИ, пилоты до последнего пытались справиться с нештатной ситуацией. Когда положение стало критическим, они увели борт от населенных пунктов, чтобы избежать жертв среди населения.
Упавший Superjet был выпущен в 2014 году, с 2015-го эксплуатируется компанией «Газпром авиа». Первый полет борта был 16 декабря 2014 года, последний рейс с пассажирами лайнер выполнил третьего мая, а затем был отправлен на ремонт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения SSJ-100.
Ранее заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил «Радиоточке НСН», что пилоты потерпевшего крушение под Коломной лайнера Sukhoi Superjet 100 сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы.
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