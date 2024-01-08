Смертельные ДТП: В России произошли массовые аварии с погибшими
В регионах России произошли массовые ДТП, которые унесли жизни 11 человек – в Новгородской области и на Ставрополье.
Массовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Новгородской области, сообщает региональное управление ГИБДД. В числе погибших один ребёнок.
По данным автоинспекторов, на 526 км трассы М-11 «Нева» столкнулись 50 автомобилей. Ранее сообщалось о 30 машинах.
Движение в сторону Москвы перекрыто, власти предлагают объезжать пробку по трассе М10.
«На М-11 "Нева" (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Никитин держит ситуацию на личном контроле.
Медики эвакуируют десять пострадавших, сообщают в пресс-службе Минздрава России.
«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе 2 детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области», – передает ТАСС.
В областную детскую больницу госпитализируют одного ребенка в состоянии средней степени тяжести, в областную клиническую больницу направят восемь взрослых также в состоянии средней степени тяжести.
Также в пресс-службе Минздрава подтвердили гибель в ДТП в Новгородской области четырех человек, в том числе одного ребенка.
На место ДТП вылетели вертолеты МЧС и Центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба управления МЧС Новгородской области.
«Вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия. Также выдвинулся мобильный пункт обогрева ведомства», – сообщают спасатели.
По данным экстренных служб, всего на месте задействовано 45 специалистов и 15 единиц техники.
На месте ДТП работают следователи Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области. СУ СКР проводит проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Следователи выяснят обстоятельства ДТП. Также им предстоит дать правовую оценку действиям ответственных за чистки снега на скоростной автомагистрали, отмечают в ведомстве.
Смертельное ДТП произошло в Предгорном районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на автодороге «Пятигорск - посёлок Пятигорский» столкнулись пассажирская «ГАЗель» и грузовик, в результате погибли семь человек.
В числе погибших – водитель маршрутки.
«Четыре человека госпитализированы в ГБУЗ Предгорного МО, с травмами различной степени тяжести», - добавили спасатели.
Как и в Нижегородской области, здесь работают следователи СКР по Ставропольскому краю. Они возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ), сообщает Telegram-канале СК РФ.
Именно 9 января глава МЧС России Александр Куренков дал оценку готовности спасателей к ликвидации последствий ДТП на трассах.
Учения спасателей организовали на автомагистрали М-11 «Нева» в шести регионах: Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областях и Санкт-Петербурге, сообщили нам в ведомстве, передает ТАСС в Telegram. В них был задействован личный состав, экстренная авиация. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на трассе, эвакуацию пострадавших, в том числе по воздуху.
Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) легковушка наехала на женщину-пешехода, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека
- Школы Нижневартовска перевели на дистант из-за кори
- Главком ВС Швеции призвал граждан готовиться к войне
- Смертельные ДТП: В России произошли массовые аварии с погибшими
- Трамп потребовал неприкосновенности и поставил ультиматум Байдену
- Климовских школьников переведут на удаленку из-за аварии в котельной
- Известный геронтолог, академик РАН Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет
- СМИ: Россиянка погибла при падении автомобиля в море на Филиппинах
- Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru