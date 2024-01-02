Более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области

На 270 км трассы М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись порядка 30 автомобилей, сообщили в ГИБДД региона.

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По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Причиной массовой аварии стали погодные условия и невнимательность автомобилистов.

Сейчас на трассе собралась многокилометровая пробка, движение практически парализовано.

Ранее член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева 29 декабря попала в ДТП на трассе М11 «Нева». Сенатор не пострадала, передает «Радиоточка НСН».

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