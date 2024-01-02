Более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131

Жителей Курской области призвали провести новогодние праздники дома

Для переселения в РФ с 01 января 2024 года нужно будет подтверждать знание русского языка

Пользователи каршеринга рискуют получить штрафы за нарушения ПДД которые не совершали

Экипаж МКС будет праздновать Новый год по времени Москвы, Хьюстона, Копенгагена и Токио