На трассе в Челябинской области столкнулись 13 автомобилей

Авария с участием 13 автомобилей произошла в Челябинской области, движение на трассе затруднено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

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ДТП зафиксировали на 121-м километре подъезда к Екатеринбургу.

«Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса», — указали в Госавтоинспекции.

На месте инцидента работают сотрудники ведомства.

Ранее более 30 авто попали в аварию на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПЧелябинская Область

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