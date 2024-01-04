На трассе в Челябинской области столкнулись 13 автомобилей

ДТП зафиксировали на 121-м километре подъезда к Екатеринбургу.

«Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса», — указали в Госавтоинспекции.

На месте инцидента работают сотрудники ведомства.

Ранее более 30 авто попали в аварию на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

