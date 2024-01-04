На трассе в Челябинской области столкнулись 13 автомобилей
Авария с участием 13 автомобилей произошла в Челябинской области, движение на трассе затруднено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП зафиксировали на 121-м километре подъезда к Екатеринбургу.
«Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса», — указали в Госавтоинспекции.
На месте инцидента работают сотрудники ведомства.
Ранее более 30 авто попали в аварию на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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