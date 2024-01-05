Три человека погибли и двое пострадали в автоаварии на трассе «Кавказ»

Три человека погибли, двое получили травмы в автомобильной аварии на трассе «Кавказ», сообщает МВД по Дагестану.

Два человека погибли, 29 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии

ДТП произошло вечером 4 января на 792 километре трассы, в Кумторкалинском районе. Там 21-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Vesta под управлением 27-летний жителя Каспийска.

Оба водителя погибли. Также скончался 30-летний пассажир LADA Vesta. Двое пассажиров LADA Priora госпитализированы.

Ранее в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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