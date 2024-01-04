Два человека погибли, 29 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии

Автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП в Чувашии, погибли два человека. Об этом сообщает МВД республики.

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Авария произошла вечером 3 января на 152-м километре дороги Чебоксары-Сурское в Порецком округе Чувашии, пишет RT.

«По предварительным данным, водитель Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — отметили в МВД.

В автобусе находились 40 человек — вахтовых рабочих, двое погибли. Кроме того, пострадали 29 человек, 15 из них были госпитализированы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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