В ДТП на Ленинградском шоссе в Москве пострадали четыре человека
4 января 202423:28
На Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись две иномарки, сообщила Госавтоинспекция столицы.
Происшествие произошло на 19-м километре Ленинградского шоссе. Столкнулись автомобили Hyundai и Mazda.
Пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
В четверг в Челябинской области произошла авария с участием 13 автомобилей. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru