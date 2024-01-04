В ДТП на Ленинградском шоссе в Москве пострадали четыре человека

На Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись две иномарки, сообщила Госавтоинспекция столицы.

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Происшествие произошло на 19-м километре Ленинградского шоссе. Столкнулись автомобили Hyundai и Mazda.

Пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

В четверг в Челябинской области произошла авария с участием 13 автомобилей. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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