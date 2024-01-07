На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил женщину
7 января 202421:58
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) легковушка наехала на женщину-пешехода, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Происшествие произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте.
От полученных травм она скончалась на месте.
В Нуримановском районе Башкирии 7 января столкнулись две иномарки. Погибли два человека, четыре пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru