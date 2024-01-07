На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил женщину

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) легковушка наехала на женщину-пешехода, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Происшествие произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм она скончалась на месте.

В Нуримановском районе Башкирии 7 января столкнулись две иномарки. Погибли два человека, четыре пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиМКАДМосква

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