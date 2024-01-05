На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На внешней стороне 76-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Три человека погибли и двое пострадали в автоаварии на трассе «Кавказ»

Затруднено движение в сторону Северо-Восточной хорды. Заняты три полосы из шести.

Информация о пострадавших уточняется. На место прибыли оперативные службы города.

В четверг, 4 января, на Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись две иномарки. Травмы получили четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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