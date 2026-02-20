При путешествиях по озеру Байкал нет стопроцентной гарантии безопасности, при этом трагедия с китайскими туристами отпугнет часть их соотечественников, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Ранее стало известно, что на Байкале у мыса Хобой утонул «УАЗ» с китайскими туристами. По данным МЧС, автомобиль попал в ледовый разлом, в нем находились девять человек, один выбрался, найдены тела семерых погибших. Ромашкин отметил, что дело здесь не только в «сером» рынке услуг, но и в случайности.