СМИ: Около 100 человек доставили на берег с затонувшего у Северного Кипра парома
Около 100 человек уже эвакуированы на берег с потерпевшего крушение у побережья Северного Кипра парома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», спасательные бригады прибыли на место проишествия спустя 15–20 минут после инцидента. В настоящий момент людей переправляют на борта других судов.
Отмечается, что проведение спасательных работ серьезно осложняют сильные волны. Тем временем в порту Кирении ведется активная подготовка к приему эвакуированных - там оперативно разворачивают полевой медицинский госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что паром с 279 пассажирами тонет у берегов Северного Кипра.
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