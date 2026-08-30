СМИ: Около 100 человек доставили на берег с затонувшего у Северного Кипра парома

По данным «Базы», спасательные бригады прибыли на место проишествия спустя 15–20 минут после инцидента. В настоящий момент людей переправляют на борта других судов.

Отмечается, что проведение спасательных работ серьезно осложняют сильные волны. Тем временем в порту Кирении ведется активная подготовка к приему эвакуированных - там оперативно разворачивают полевой медицинский госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что паром с 279 пассажирами тонет у берегов Северного Кипра.