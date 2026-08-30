Школьник в России перевел родителю 4,6 млн рублей с мемом «67»

Самая внушительная сумма, переведенная родителем ребенку за этот же период - 2,1 млн рублей с комментарием «на карманные расходы».

Исследование также выявило заметные различия в финансовом поведении матерей и отцов. Женщины делают переводы детям вдвое чаще, а средний чек у них на 40% выше мужского (5125 рублей против 3575 рублей). Отцы же придерживаются разной тактики в зависимости от возраста и пола ребенка. Девочкам 11–15 лет они отправляют на 4% больше средств, чем мальчикам. Однако по мере взросления детей (16–18 лет) приоритеты меняются: в этой возрастной группе сыновья получают от пап на 7% больше денег.

Банковская статистика подтверждает четкую привязку семейных финансовых потоков к учебному графику. В мае, подводя итоги учебного года, родители чаще поощряют детей за хорошие оценки: объем переводов в конце этого месяца стабильно растет (на 9% в 2024 году и на 4% в последующие годы). Еще один выраженный пик транзакций наблюдается 1 сентября, когда родители активно финансируют школьные нужды.

Что касается трат самих школьников, то львиная доля (42%) уходит на покупки в супермаркетах. На втором и третьем местах расположились фастфуд (11%) и экосистема «Яндекса» (8%), включающая такси, аренду самокатов и доставку еды. Оставшаяся часть бюджета расходуется на транспорт, развлечения, оплату мобильной связи и видеоигры.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российские зумеры массово идут в колледжи.