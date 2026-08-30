СМИ: Паром с 279 пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
Паром с 279 пассажирами тонет у берегов Северного Кипра. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, ЧП произошло на расстоянии около 2–2,5 километра от берегов города Гирне, когда капитан заметил поступление воды в носовую часть судна и предпринял попытку экстренно вернуться к берегу, однако паром перевернулся. В числе пассажиров есть русскоговорящие люди, однако вопрос наличия у них российского гражданства в настоящее время уточняется.
В зоне происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. К поиску людей привлечены силы береговой охраны и экипажи проходивших мимо судов. К побережью уже стянуты бригады скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, есть пострадавшие, но точная информация об их количестве и состоянии здоровья пока нет. Сведений о погибших на текущий момент также нет.
Ранее в Индонезии загорелся пассажирский паром, следовавший с Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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