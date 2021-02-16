Новая зараза. Британцы «подарили» миру ещё один штамм COVID-19

«Вирус переносится самолетами, у нас же открыли авиасообщение с Британией. Он уже здесь, я думаю. С высокой степенью вероятности он будет распространяться, но бояться этого не нужно, а нужно продолжать прививаться и соблюдать меры предосторожности», - сообщил эксперт.

По его словам, вирус не стал более патогенным, но заражать людей будет больше. По словам биолога, на вирусе есть шип, своеобразный «ключ», который крепится к белку организма. У нового вируса этот ключ «подпилили» в ходе эволюции вируса и теперь он открывает организм носителя «без щелчка».

Вместе с тем Аграновский не считает, что британский штамм вызовет новый подъем заболеваемости в России, так как в стране идет вакцинация и весьма большая иммунная прослойка сформирована естественным путем.

При этом иммунитет по-разному реагирует на прививку и перенесенное заболевание. Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал об отличиях иммунитета после перенесённой болезни и от вакцины на собственном примере. По его словам, коронавирусом он болел в начале этого года, однако в легкой форме и по итогам получил небольшое количество антител, которые вскоре исчезли.

«После этого меня привили вакциной «Спутник V», и у меня антитела стало 1 на 3200. Мне сказали, что даже после переболевания такое редко бывает», - поделился опытом вирусолог.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН сообщил, что в мире на конец прошлого года было известно порядка 20 тысяч мутаций коронавируса, свыше тысячи было зафиксировано в России, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.

Впадать в панику из-за большого числа штаммов коронавируса Болибок не советует. Он напомнил, что в России еще весной прошлого года было сказано, что разработана платформа, на основе которой будет быстро создаваться новая вакцина. «Спутник V» - это платформа для создания вакцин, там нужно просто спайк-белок заменить, на который антитела должны вырабатываться. По его словам, на это уходит не более двух недель.

Помимо прививок, важную роль в профилактике осложнений коронавируса играют витамины. Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижало число случаев тяжелого течения коронавируса и заболевали такие люди реже.

Ученый добавила, что витамины следует употреблять в рекомендуемых на упаковке дозах и не ждать от них сверхэффекта. Для витамина D это 10 мг в сутки, предельная доза – 15 мг. При этом, по ее словам, именно витамина D россиянам не хватает больше всего, хотя его роль в организме сложно переоценить. Эксперт рекомендует принимать комплексы витаминов, что позволит создать условия для их лучшего усвоения. Ведь все витамины связаны в такие нутриологические цепочки, когда наличие одного витамина приводит к усвоению другого. Потому эти витамины должны поступать комплексно, а не по одному.

