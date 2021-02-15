Вирусолог сравнил иммунитет после болезни и вакцины от COVID-19

«В январе-феврале я подхватил коронавирус. Выяснилось, что антител у меня очень мало, 1 на 200, так как я небольшую дозу вируса схватил. Хотя я и был заражен, у меня не было никаких симптомов. Через какое-то время антитела исчезли. После этого меня привили вакциной «Спутник V», и у меня антитела стало 1 на 3200. Мне сказали, что даже после переболевания такое редко бывает. После этого я был даже готов поделиться ими», - отметил он.

Между тем, президент России Владимир Путин рассказал, что может привиться от COVID-19 в конце лета или начале осени – когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок. Он добавил, что не собирается «обезьянничать» и делать прививку перед камерами.

Ранее Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации.

