Вирусолог сравнил иммунитет после болезни и вакцины от COVID-19
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом.
Переболевшим COVID-19 необходимо сделать прививку от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Она объяснила такой призыв тем, что у многих переболевших иммунитет бывает слабым.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал об отличиях иммунитета после болезни от вакцины на собственном примере.
«В январе-феврале я подхватил коронавирус. Выяснилось, что антител у меня очень мало, 1 на 200, так как я небольшую дозу вируса схватил. Хотя я и был заражен, у меня не было никаких симптомов. Через какое-то время антитела исчезли. После этого меня привили вакциной «Спутник V», и у меня антитела стало 1 на 3200. Мне сказали, что даже после переболевания такое редко бывает. После этого я был даже готов поделиться ими», - отметил он.
Между тем, президент России Владимир Путин рассказал, что может привиться от COVID-19 в конце лета или начале осени – когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок. Он добавил, что не собирается «обезьянничать» и делать прививку перед камерами.
Ранее Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru