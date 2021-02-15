Названы витамины, сокращающие риск осложнений при коронавирусе

Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижало число случаев тяжелого течения коронавируса.

«Те, кто были хорошо обеспечены витаминами D, C и цинком, оказались в выигрышном положении – они заболевали реже и болезнь протекала легче», - сказала она.

Ученый добавила, что витамины следует употреблять в рекомендуемых на упаковке дозах и не ждать от них сверхэффекта. Для витамина D это 10 мг в сутки, предельная доза – 15 мг. При этом, по ее словам, именно витамина D россиянам не хватает больше всего, хотя его роль в организме сложно переоценить. Эксперт рекомендует принимать комплексы витаминов, что позволит создать условия для их лучшего усвоения.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко отметила в ходе пресс-конференции, что последствия гипервитаминоза также могут быть негативны, особенно в педиатрической практике.

«Гипервитаминоз витамина D никоим образом положительно не влияет на организм ребенка», - подчеркнула сенатор.

Ранее Коденцова рассказала на пресс-конференции НСН, что во всех развитых странах наблюдается проблема авитаминоза населения из-за изменения образа жизни.

