В Британии обнаружили новый вариант COVID-19

Еще один штамм коронавируса, которому дали название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает Guardian со ссылкой на ученых.

По данным издания, данный вариант был обнаружен уже в 10 странах. Сегодня в Великобритании обнаружено как минимум 32 случаев данного варианта вируса. Новый штамм обладает «тревожным набором мутаций». Это делает вирус более устойчивым к антителам.

«Он уже здесь». Вирусолог оценил заразность британского штамма COVID-19

В начале февраля в ВОЗ заявляли, что мировое сообщество начало контролировать пандемию, несмотря на появление новых штаммов вируса и мутаций. При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен считает, что необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики заражения.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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