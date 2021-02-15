«Он уже здесь». Вирусолог оценил заразность британского штамма COVID-19

«Вирус переносится самолетами, у нас же открыли авиасообщение с Британией. Он уже здесь, я думаю. С высокой степенью вероятности он будет распространяться, но бояться этого не нужно, а нужно продолжать прививаться и соблюдать меры предосторожности», - сказал эксперт.

По его словам, вирус не стал более патогенным, но заражать людей будет больше. По словам биолога, на вирусе есть шип, своеобразный «ключ», который крепится к белку организма. У нового вируса этот ключ «подпилили» в ходе эволюции вируса и теперь он открывает организм носителя «без щелчка».

«Британский штамм коронавируса более заразен, так как его белок шипа, которым он закрепляется в организме человека, более близок к рецептору оболочки клеток слизистой человека. У детей же и молодежи таких рецепторов меньше и потому более ранние формы вируса меньше заражали детей. А заражение – процесс количественный, он зависит от дозы вируса и от наличия этих рецепторов в организме. Новый же штамм заражает детей и молодежь лучше, потому что ему достаточно и этого малого числа рецепторов. Он не более патогенен относительно ранних штаммов, он просто теперь будет больше заражать детей», - пояснил профессор.

Он не считает, что британский штамм вызовет новый подъем заболеваемости в России, так как в стране идет вакцинация и весьма большая иммунная прослойка сформирована естественным путем.

«Исключить этого нельзя, внимание проблеме уделять следует, но вероятность этого небольшая. Нужно просто вакцинироваться, избегать лишних контактов, ранее разработанные вакцины будут работать против этого штамма», - рассказал Аграновский.



Как сообщалось в понедельник, Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление британского штамма COVID-19. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Отмечается высокая точность теста, что подтверждено испытаниями на клинических образцах.

За минувшие сутки в России зафиксировано 14 207 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, накануне выявили 14 185 человек, проинформировали в оперативном штабе. Скончались за сутки 394 человека с COVID-19, выздоровели и выписаны 13 935 человек. В Москве выявлено 1818 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1093, в Московской области – 801.

