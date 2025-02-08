В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоэтажек

Атаку украинских беспилотников отбили в Ростовской области, удару подверглась в том числе столица региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за атаки зафиксированы повреждения на земле.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах - по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома», — написал врио губернатора в Telegram.

Кроме того, в Чертковском районе области из-за атаки были повреждены административно-бытовые здания предприятия. С места эвакуировали шесть сотрудников.

Предварительно, пострадавших после атаки БПЛА нет.

Накануне вечером средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью.

