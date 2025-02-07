«Снимок в лоб»: Применение БПЛА для фиксации нарушений ПДД сочли небезопасным

Применение беспилотников в качестве средств видеофиксации нарушений ПДД приведет к убыткам, поскольку БПЛА должны будут круглосуточно «висеть» над дорогами ради нескольких видов штрафов, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, также встает вопрос о безопасности.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил использовать БПЛА в качестве аппаратных средств видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что видеодоказательства с устройств позволят лишать автомобилистов водительских прав при выезде на встречную полосу. По его словам, НАС оценит эффективность БПЛА и тогда будет предлагать принять соответствующие поправки депутатам. Бабинцев счел инициативу экономечески неэффективной.