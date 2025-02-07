«Снимок в лоб»: Применение БПЛА для фиксации нарушений ПДД сочли небезопасным
Для фиксации нарушений ПДД нужен снимок автомобиля не с высоты 100 метров, а с самого малого расстояния, чтобы было видно номера, отметил в эфире НСН Глеб Бабинцев.
Применение беспилотников в качестве средств видеофиксации нарушений ПДД приведет к убыткам, поскольку БПЛА должны будут круглосуточно «висеть» над дорогами ради нескольких видов штрафов, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, также встает вопрос о безопасности.
Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил использовать БПЛА в качестве аппаратных средств видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что видеодоказательства с устройств позволят лишать автомобилистов водительских прав при выезде на встречную полосу. По его словам, НАС оценит эффективность БПЛА и тогда будет предлагать принять соответствующие поправки депутатам. Бабинцев счел инициативу экономечески неэффективной.
«Посудите сами – в России сотни тысяч километров дорог. Нарушитель не уведомляет заранее, где и когда он выскочит на встречку. Значит, над дорогами круглосуточно должны висеть сотни тысяч беспилотников ради только нескольких видов штрафов. Полагаю, это будет убыточный инструмент фиксации», - сказал Бабинцев.
Он отметил, что фиксация нарушений ПДД при помощи беспилотников пока не просматривается перспективной, вместе с тем она может угрожать безопасности водителей.
«Теперь техническая сторона: Для фиксации ПДД нужен снимок автомобиля не с высоты 100 метров, а почти в лоб, чтоб номера было видно. Мультиротор (винтокрылый летательный аппарат – ред. НСН) может, конечно, висеть на высоте пять-семь метров, может даже год висеть, если его к розетке подключить, но это ничем не лучше камеры и точно не безопаснее. Словом, при всей моей любви к авиации – фиксация ПДД пока не просматривается перспективной. Другое дело оснастить все экипажи ДПС для возможности долететь до центра пробки и рассмотреть уже состоявшееся ДТП», - добавил собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что значение беспилотных летательных аппаратов сейчас велико не только в военной, но и в гражданской сфере. Он отмечал, что развитие этого направления является одним из приоритетных в стране, передает «Радиоточка НСН».
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