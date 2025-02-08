На Кубани зафиксировали повреждения в пяти домах из-за падения обломков БПЛА
Украинские беспилотники попытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Краснодарского края. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому контролировать вопрос помощи жителям в восстановлении имущества.
Ранее в Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ. В Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоэтажек, в Чертковском районе — здания предприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru