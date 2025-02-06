В Белгороде в результате атаки БПЛА погибли три человека

Согласно предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, когда в нем находился мужчина, а также две девушки в возрасте 18 и 14 лет. Все погибли на месте.

Как напомнил Гладков, с 27 октября 2022 года в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий, что въезд в Логачевку запрещен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти 30 беспилотников над территорией России. В частности, 13 дронов сбили над акваторией Азовского моря, восемь – над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем. Кроме того, один БПЛА уничтожили в Астраханской области, напоминает «Радиоточка НСН».

