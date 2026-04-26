«Радиация еще идет»: Со дня трагедии в Чернобыле прошло 40 лет
Взрыв на Чернобыльской АЭС в Украинской ССР произошел 26 апреля 1986 года.
40 ЛЕТ. ПОСЛЕДСТВИЯ
26 апреля 2026 года исполняется ровно 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Согласно официальной версии, во время планового ремонта четвертого энергоблока на станции при испытаниях турбогенератора произошло «отравление» ядерного реактора изотопами ксенона и сработал эффект так называемой «иодной ямы». В результате этого два почти одновременных взрыва разрушили здание энергоблока и выбросили раскаленные недра реактора наружу.
Главный удар радиации получили те, кто непосредственно участвовал в тушении разрушенного энергоблока и окружающих зданий. У них появился «ядерный загар» — бурая окраска кожи, что является первым внешним симптом острой лучевой болезни.
В первые месяцы после трагедии погибли несколько десятков человек, в том числе непосредственно часть сотрудников Чернобыльской АЭС. При этом в последующем в результате облучения скончались еще несколько тысяч граждан, в частности те, кто ликвидировал последствия аварии в Чернобыле.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейтин в пресс-центре НСН объяснил, что катастрофа в Чернобыле отодвинула развитие атомной отрасли на десятилетия.
«Современные АЭС построены таким образом, что они безопасны. В настоящее время работает около десяти блоков. Повышена и ответственность людей, и проходят ежегодные конференции с учеными, студентами на эту тему. Мы рассказываем о важности человеческого фактора и недопустимости отклонения от инструкции при работе на атомных объектах. Катастрофа на АЭС отодвинула развитие отрасли на несколько десятилетий. Было начато строительство нескольких АЭС, но после ЧП оно прекращено. Было начато строительство атомных станций нового типа, и оно тоже прекращено, возобновилось это все только через десятилетия», - сообщил он.
ВОСПОМИНАНИЯ
Взрыв за ЧАЭС произошел с пятницы на субботу 26 апреля 1986 года в 01:23. Возникший вокруг энергоблока пожар ликвидировали к 06:00 часам утра. Но горение внутри разрушенного реактора продолжалось. При этом выброшенные в атмосферу изотопы урана, плутония, цезия и стронция оказались куда страшнее открытого пламени.
Оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН поделился, что в день катастрофы на станции он работал в ночную смену, и спасло его то, что он перед взрывом ушел в техническое помещение.
«Когда мы с моей сменой отработали до 00:00, на пятую смену пришел Анатолий Кургуз. Он был на то время старшим оператором. На блоке нас оставалось двое. Мы знали, что аппарат шел на планово-предупредительный ремонт. О том, что велись какие-то эксперименты, нам известно не было, по должности было не нужно. От центрального зала нас отделяли две метровые стены через лабиринт. Мы ждали команды с БЩУ (Блочный щит управления - прим. НСН), чтобы вставить датчики и снять параметры аппарата для инженеров на БЩУ. Примерно в 01:23 я волей судьбы зашел в техническое помещение. Меня это спасло. Толя находился в самой операторской. Тут произошел взрыв, сильная встряска, все зашипело, полилось. Была кромешная мгла. Через несколько секунд произошел второй взрыв, и я тогда уже услышал стоны своего товарища. Я распахнул дверь и меня обдало паром. До сих пор у меня есть проблемы с ожогами на груди», - рассказал он.
По его словам, сначала выжившие сотрудники ЧАЭС пытались самостоятельно ликвидировать последствия взрыва.
«Я нашел своего напарника в тот день Анатолия, мы вышли на аварийную лестницу, тогда я уже увидел, что мой товарищ был просто весь обварен пароводяной смесью. Мы спустились по лестнице на нулевую отметку. Дверь была закрыта каким-то замком. Разбили окно на первом этаже, выбрались на улицу. Мы побежали на проходную АБК-2. Когда мы обегали блок, я уже позже понял, что мы бежали по рассыпанному графиту. Когда мы выбежали за поворот блока, то увидели ужас: стены не было, все разрушено и очень сильное свечение из аппарата. На проходной нас встретил военный, им поступила команда никого не впускать и не выпускать. Однако Толя выглядел удручающие, и мы объяснили, что мы с блока. Минут через десять подъехала скорая, и мы погрузили Анатолия в машину. Мне пришлось вернуться обратно», - поделился Генрих в пресс-центре НСН.
Он также объяснил, как в первую ночь после госпитализации со станции его и товарищей промывали «литрами» раствора.
«Нас сопроводили в спецприемник, сняли с нас всю одежду. Там мы снова мылись. Врачи тут же поставили мне капельницу и до утра вливали в литровых банках какой-то раствор. Я потом понял, что нас промывали. В течение ночи поступали другие мои товарищи с блока. На утро мы уже чувствовали себя более-менее. В последствии я от врачей узнал, что лучевая болезнь развивается волнообразно, идет примерно три основные волны через определенное количество дней. Утром нас увезли в Москву, где мы лежали до сентября. Где-то через десять дней там мы начали уже "валиться". Это была вторая волна облучения», - подчеркнул в пресс-центре НСН оператор центрального зала четвертого энергоблока ЧАЭС.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?
Между тем, по словам специалистов, в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС до сих пор идет реакция. Ликвидатор Калман Цейтин в пресс-центре НСН заметил, что в настоящий момент блок закрыт новым саркофагом, но реакция там будет продолжать идти еще много лет.
«Гарантийный срок службы (нового саркофага – прим. НСН) — 100 лет. Его строили с двух сторон на рельсах и потом просто надвинули на очаг. Таким образом никто не облучился. Сейчас четвертый блок защищен. Радиация идет постоянно, до сих пор. Это будет еще много лет. Период полураспада этого вещества 28 лет, а топлива туда было загружено 140 тонн. Так что реакция все еще идет», - уточнил заслуженный эколог России.
Ранее Калман Цейтин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что сейчас экскурсии в Чернобыль не могут быть опасны, соблюдаются все меры предосторожности.
