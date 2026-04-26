«Радиация еще идет»: Со дня трагедии в Чернобыле прошло 40 лет

Главный удар радиации получили те, кто непосредственно участвовал в тушении разрушенного энергоблока и окружающих зданий. У них появился «ядерный загар» — бурая окраска кожи, что является первым внешним симптом острой лучевой болезни.

В первые месяцы после трагедии погибли несколько десятков человек, в том числе непосредственно часть сотрудников Чернобыльской АЭС. При этом в последующем в результате облучения скончались еще несколько тысяч граждан, в частности те, кто ликвидировал последствия аварии в Чернобыле.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.