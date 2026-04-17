В Белоруссии заявили о снижении уровня загрязнения после аварии на ЧАЭС

В Белоруссии площадь загрязнённых после аварии на Чернобыльской АЭС территорий сократилась с 23% до около 12%. Как пишет RT, об этом заявил представитель Центра по ядерной и радиационной безопасности Николай Борисевич.

Он отметил, что снижение обусловлено распадом радиоактивных элементов, выпавших после аварии, в том числе цезия и стронция.

«Период полураспада цезия и стронция - основных дозообразующих элементов, то есть тех, которые влияют на состояние здоровья, - уже прошёл», - сказал Борисевич.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции в Запорожье невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияРадиацияЧернобыльская АЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры