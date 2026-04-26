СМИ: Двоих россиян задержали в Камбодже за организацию скам-центр
Двух граждан России задержали в Камбодже за организацию крупного скам-центра, занимавшегося мошенничеством с интимными фотографиями девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всего в Пномпене полиция задержала 40 человек. Среди них - двое россиян и 20 граждан Китая. Также в деле фигурируют представители местных властей, которых уже отстранили от должностей.
По данным правоохранителей, аферисты обманывали пользователей интернета, используя фото и видео красивых моделей. У подозреваемых изъяли 528 телефонов и более сотни компьютеров. Скам-центр был оборудован в престижном 29-этажном доме с пентхаусами, тренажёрным залом и рестораном на крыше.
Камбоджа стала новым пристанищем для подобных преступных групп после разгрома крупнейшего скам-центра KK Park в Мьянме.
Ранее в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
