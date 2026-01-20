Обесточивание Чернобыльской АЭС может привести к тепловому взрыву
Станцию так и не обеспечили резервными источниками питания за четыре года СВО, заявил НСН профессор Владимир Кузнецов.
Обесточивание Чернобыльской атомной электростанции может привести к серьёзным последствиям, несмотря на то, что она находится в нерабочем состоянии. Об этом НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Кроме того, пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС. МАГАТЭ следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность. В конце декабря директор станции Сергей Тараканов предупреждал, что саркофаг на Чернобыльской АЭС может разрушиться в случае нового удара. В феврале 2025 года объект был поврежден в результате обстрела.
«Похожая, очень жесткая ситуация была в апреле 2022 года, когда станция также осталась без источников энергоснабжения. Тогда помогла Белоруссия, она запитала её от своих энергоисточников. Однако с тех пор никаких резервных источников энергоснабжения на станции никто так и не сделал. Глава МАГАТЭ Гросси не может заставить украинскую сторону принять нормальное решение по этому вопросу. Полный непрофессионализм. А люди, которые занимались через украинский «Энергоатом» финансированием работ, весь этот бюджет растащили и смотались за границу», - возмутился собеседник НСН.
Чернобыльская АЭС перестала вырабатывать электроэнергию в декабре 2000 года. Однако снятие с эксплуатации, консервация и дезактивация, это длительный процесс, пояснил Кузнецов.
«На станции есть объекты, которые без электроэнергии не могут существовать, например, хранилище отработавшего ядерного топлива. Тепловыделяющие сборки из реактора нужно охлаждать водой, чтобы её постоянно обновлять тоже требуется электроэнергия. В противном случае идёт выкипание этой воды из охлаждающего бассейна, оголение тепловыделяющих сборок. Может произойти тепловой взрыв, разнос радиоактивности в природную окружающую среду», - сказал он.
Чернобыльская АЭС расположена на берегу реки Припять, рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году. Российские подразделения ВДВ взяли под контроль ЧАЭС 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации. Однако уже через месяц российские военные покинули Чернобыльскую АЭС.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», напряженной остается ситуация и вокруг Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ в конце прошлой недели сообщил, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня вокруг неё для срочных работ по восстановлению поврежденных линий электропередачи, которые поддерживают работоспособность станции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Будущее Стармера не выглядит радостным после заявлений Трампа
- Песня Тины Кароль про блэкаут спровоцировала скандал на Украине
- Лукашенко выразил надежду, что «Совет мира» поможет в урегулировании на Украине
- Обесточивание Чернобыльской АЭС может привести к тепловому взрыву
- Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для участия в «Совете мира»
- Минэнерго Украины объявило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
- Почему отменился аукцион по продаже аэропорта Домодедово
- В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль
- Дело техники: Кинотеатры объяснили размытую картинку «Аватара 3»
- В США допустили введение Трампом пошлин на нефть России без одобрения сената
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru