«Похожая, очень жесткая ситуация была в апреле 2022 года, когда станция также осталась без источников энергоснабжения. Тогда помогла Белоруссия, она запитала её от своих энергоисточников. Однако с тех пор никаких резервных источников энергоснабжения на станции никто так и не сделал. Глава МАГАТЭ Гросси не может заставить украинскую сторону принять нормальное решение по этому вопросу. Полный непрофессионализм. А люди, которые занимались через украинский «Энергоатом» финансированием работ, весь этот бюджет растащили и смотались за границу», - возмутился собеседник НСН.

Чернобыльская АЭС перестала вырабатывать электроэнергию в декабре 2000 года. Однако снятие с эксплуатации, консервация и дезактивация, это длительный процесс, пояснил Кузнецов.

«На станции есть объекты, которые без электроэнергии не могут существовать, например, хранилище отработавшего ядерного топлива. Тепловыделяющие сборки из реактора нужно охлаждать водой, чтобы её постоянно обновлять тоже требуется электроэнергия. В противном случае идёт выкипание этой воды из охлаждающего бассейна, оголение тепловыделяющих сборок. Может произойти тепловой взрыв, разнос радиоактивности в природную окружающую среду», - сказал он.