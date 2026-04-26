Развожаев: Порядка 100 БПЛА ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля
Около 100 украинских беспилотников были направлены на Севастополь в ночь на воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, это был один из самых массированных налётов на город. Большая часть дронов была уничтожена над морем или непосредственно над территорией Севастополя, ещё часть - над Крымом.
Развожаев отметил, что главной целью противника было запугать жителей города. Однако он выразил уверенность, что это не удастся, поскольку севастопольцы умеют противостоять подобным вызовам. Губернатор также призвал горожан записываться в мобильные группы для помощи в обороне Севастополя от атак беспилотников.
Ранее Развожаев сообщил, что в результате атак на Севастополь повреждены 34 многоквартирных дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Четыре человека отравились химикатами в фитнес-клубе в Москве
- Стартовали съемки спин-оффа боевика «Джон Уик»
- СМИ: Министр обороны Мали убит при атаке боевиков
- Пожизненный срок за убийство женщин ввели в Румынии
- Глава Рособрнадзора: Сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл
- Стрелявший на ужине с Трампом оказался учителем из Калифорнии
- Россиянам напомнили о штрафах за выгул домашних животных на пляже
- Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой
- Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА ВСУ