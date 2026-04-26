Развожаев: Порядка 100 БПЛА ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля

По словам губернатора, это был один из самых массированных налётов на город. Большая часть дронов была уничтожена над морем или непосредственно над территорией Севастополя, ещё часть - над Крымом.

Развожаев отметил, что главной целью противника было запугать жителей города. Однако он выразил уверенность, что это не удастся, поскольку севастопольцы умеют противостоять подобным вызовам. Губернатор также призвал горожан записываться в мобильные группы для помощи в обороне Севастополя от атак беспилотников.

Ранее Развожаев сообщил, что в результате атак на Севастополь повреждены 34 многоквартирных дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».