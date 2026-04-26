Песков: Киеву придется принимать еще более болезненные решения
Киевскому режиму в дальнейшем придётся принимать ещё более болезненные решения, что уже вызывает у него настоящую истерику. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
По его словам, Москва неоднократно призывала Киев набраться политической воли и принять необходимые решения для достижения договорённостей.
«Дальше будет хуже. Им придётся идти на ещё более тяжёлые шаги, и они это начинают понимать, отсюда и истерика», - сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для окончательного оформления договоренностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном
- Филимонов: 10 человек пострадали в Вологодской области из-за атаки ВСУ
- СМИ: Двоих россиян задержали в Камбодже за организацию скам-центр
- Песков: Киеву придется принимать еще более болезненные решения
- «Радиация еще идет»: Со дня трагедии в Чернобыле прошло 40 лет
- Развожаев: Порядка 100 БПЛА ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля
- СМИ: Четыре человека отравились химикатами в фитнес-клубе в Москве
- Стартовали съемки спин-оффа боевика «Джон Уик»
- СМИ: Министр обороны Мали убит при атаке боевиков