Песков: Киеву придется принимать еще более болезненные решения

Киевскому режиму в дальнейшем придётся принимать ещё более болезненные решения, что уже вызывает у него настоящую истерику. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, Москва неоднократно призывала Киев набраться политической воли и принять необходимые решения для достижения договорённостей.

«Дальше будет хуже. Им придётся идти на ещё более тяжёлые шаги, и они это начинают понимать, отсюда и истерика», - сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для окончательного оформления договоренностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
