Удары по АЭС в связи с ирано-израильским конфликтом вряд ли произойдут, так как воюющие страны предупреждены о недопустимости таких действий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.

«Я думаю, это не произойдет, потому что удар по атомной станции – это нарушение норм МАГАТЭ. Она предупреждает воюющие стороны. Я думаю, что Израиль тоже предупредили о том, что по атомному объекту, особенно действующему, где загружено атомное топливо, бить «нельзя». Если уничтожены какие-то предприятия по обработке атомного топлива, это совершенно другое», - рассказал он.

Также собеседник НСН вспомнил аварию на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года и раскрыл, что не учли японцы при ее проектировке. Таким образом, по его словам, эти станции в любом случае должны быть защищены.

«Если взять Фукусиму. Японцы - умный народ. Атомная станция прекрасно работала, но случилось цунами, и произошла катастрофа. Один фактор, по моему мнению, они не учли. Двигатели, которые являются генераторами электроэнергии, установили внизу в случае аварийного отключения электричества на АЭС. Если бы они были на крыше, их бы не смыло. Поэтому все АЭС подлежат контролю», - раскрыл он.

Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.

