Директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно
Точное повторение катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции практически невозможно на Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор электростанции в Энергодаре Юрий Черничук.
«Сценарий, который был в Чернобыле, на наших блоках практически невозможен. Там совершенно другой тип реактора - одноконтурный, у нас двухконтурный», - отметил Черничук в беседе с ТАСС.
По его словам, после событий Чернобыля были проведены технические и организационные мероприятия на РБМК-1000, которые сейчас эксплуатируются на ряде станций РФ.
Как отметил Черничук, для последствий, какие имела катастрофа на ЧАЭС, должны быть другие отправные точки и исходные события.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Чернобыльской АЭС может постепенно ухудшиться из-за повреждений саркофага, напоминает РЕН ТВ.
