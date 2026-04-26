Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским

По данным источника, Санду и Зеленский вместе планируют посетить Чернобыль. Отмечается, что их поездка будет приурочена к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. ЧП произошло 26 апреля 1986 года.

Сама Санду также заявила, что проведет переговоры с президентом Украины в Киеве.

Ранее Владимир Зеленский впервые с начала СВО прилетел в Азербайджан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».