Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским
26 апреля 202612:37
Екатерина Галайда-Перера
Молдавский президент Майя Санду прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным источника, Санду и Зеленский вместе планируют посетить Чернобыль. Отмечается, что их поездка будет приурочена к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. ЧП произошло 26 апреля 1986 года.
Сама Санду также заявила, что проведет переговоры с президентом Украины в Киеве.
Ранее Владимир Зеленский впервые с начала СВО прилетел в Азербайджан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
