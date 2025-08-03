При ночной атаке БПЛА ВСУ на НПЗ под Сочи произошел пожар

ВЗРЫВЫ В СОЧИ И ПОЖАР В АДЛЕРЕ

Жители Краснодарского края в Сети говорили о серии взрывов над Сочи, Адлером и рядом других городов. Очевидцы писали, что атака началась примерно в 02:15 ночи. Telegram-канал «Shot» сообщил, что система ПВО сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом, Сириусом.

Отмечалось, что ВСУ атаковали беспилотниками «Лютый» Сочи и близлежащие к нему города. В Сети появились видео, снятые очевидцами, с результатами атаки БПЛА на Сочи и Адлер. На кадрах видны зарева пожаров и слышна работа системы оповещения.

В результате попадания украинского БПЛА на нефтебазе в Адлере начался пожар. Местные жители отмечали, что он виден из разных частей города. Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил информацию о возгорании.