При ночной атаке БПЛА ВСУ на НПЗ под Сочи произошел пожар

При этом в Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. 

Ночью 3 августа ВСУ вновь выпустили по российским регионам около 100 беспилотников. Основная атака пришлась на акваторию Черного моря и Воронежскую область. В результате попадания БПЛА ВСУ в Адлере произошел пожар на НПЗ, а в Воронеже пострадали несколько мирных жителей при возгорании в частном секторе.

При атаке БПЛА ВСУ в ряде регионов РФ погибли 3 человека, повреждены предприятия

ВЗРЫВЫ В СОЧИ И ПОЖАР В АДЛЕРЕ

Жители Краснодарского края в Сети говорили о серии взрывов над Сочи, Адлером и рядом других городов. Очевидцы писали, что атака началась примерно в 02:15 ночи. Telegram-канал «Shot» сообщил, что система ПВО сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом, Сириусом.

Отмечалось, что ВСУ атаковали беспилотниками «Лютый» Сочи и близлежащие к нему города. В Сети появились видео, снятые очевидцами, с результатами атаки БПЛА на Сочи и Адлер. На кадрах видны зарева пожаров и слышна работа системы оповещения.

В результате попадания украинского БПЛА на нефтебазе в Адлере начался пожар. Местные жители отмечали, что он виден из разных частей города. Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил информацию о возгорании.

Приведет ли конфликт Трампа и Медведева к ядерной войне РФ и США

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет. Все экстренные службы работают», - написал он в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что образовалось как минимум два источника пожара: в гаражах и на самом нефтеперерабатывающем заводе. По данным оперштаба региона, возгорание на предприятии произошло в резервуаре объемом свыше двух тысяч кубометров.

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», - рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир

К тому же из-за атаки беспилотников на регион был временно закрыт аэропорт Сочи. Авиасообщение там на время прекратили из-за режима «Ковер». Были задержаны десятки рейсов на прилет и вылет.

ПОСТРАДАВШИЕ В ВОРОНЕЖЕ

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших в регионе в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Изначально говорилось об одной женщине, получившей травмы, но позже количество раненых увеличилось до четырех.

«По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех. Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека

По его словам, в результате возгорания был полностью разрушен один частный дом, еще в нескольких повредились стены, кровля и остекление. В пригороде пламя также повредило автомагазин и сарай. Последствия уточняются, добавил Гусев.

Всего минувшей ночью, по данным Министерства обороны России, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника. Это произошло в период с 23:30 по московскому времени 2 августа до 05:00 утра 3 августа.

В Ростовской области атака БПЛА ВСУ привела к обесточиванию поездов и пожарам в домах

В ведомстве уточнили, что 60 дронов ВСУ были сбиты над Черным морем, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской и по одному — над Нижегородским регионом, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ 2 августа три мирных жителя погибли в Пензе, Самаре и Ростовской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mchs_mo
ТЕГИ:СочиПострадавшиеВСУБеспилотникиПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры