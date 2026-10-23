В камчатской икре найдены стафилококк и плесень

Было проверено 11 тысячах проб, подтверждено 233 положительных результата на золотистый стафилококк, плесневелые грибы, колиформные бактерии и т. д. В Нацрыбе указали, что вся признанная некачественной икра подлежит утилизации: до потребителя она дойти не должна.

По словам экспертов, икра — это продукт, в производстве которого высокая маржинальность сочетается с технологической хрупкостью, что и приводит к серьезным нарушениям при ее изготовлении. Прежде всего, для этого деликатеса критичны сроки и условия первичной обработки после вылова. Есть также проблемы при производстве, поскольку оно ведется по разным техусловиям и технологиям посола.

Любое отклонение при транспортировке или выкладке тоже ведет к порче и микробиологическим нарушениям. Кроме того, существует дополнительный риск: массовость и подмена видов.

Ранее стало известно, что красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

