В камчатской икре найдены стафилококк и плесень
С начала текущего года специалисты лаборатории Камчатского филиала «АПК Нацрыба» проверили 630 партий икры лососевых рыб, сообщают «Известия».
Было проверено 11 тысячах проб, подтверждено 233 положительных результата на золотистый стафилококк, плесневелые грибы, колиформные бактерии и т. д. В Нацрыбе указали, что вся признанная некачественной икра подлежит утилизации: до потребителя она дойти не должна.
По словам экспертов, икра — это продукт, в производстве которого высокая маржинальность сочетается с технологической хрупкостью, что и приводит к серьезным нарушениям при ее изготовлении. Прежде всего, для этого деликатеса критичны сроки и условия первичной обработки после вылова. Есть также проблемы при производстве, поскольку оно ведется по разным техусловиям и технологиям посола.
Любое отклонение при транспортировке или выкладке тоже ведет к порче и микробиологическим нарушениям. Кроме того, существует дополнительный риск: массовость и подмена видов.
Ранее стало известно, что красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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