СМИ: Украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи
3 августа 202505:02
Более 20 взрывов прогремело над Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT.
Система ПВО России сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. По словам местных жителей, видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем, система отрабатывает по БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности.
Прохожие прячутся на парковках и в бомбоубежищах.
Ранее на федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи
- На Камчатке впервые за 500 лет проснулся вулкан Крашенинников
- На федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки БПЛА
- СМИ: В Краснодарском крае гремят взрывы
- Названы сигналы, которые Путин направил недругам словами об «Орешнике»
- США: Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам
- В подконтрольном Украине Херсоне власти объявили эвакуацию
- СМИ: Трамп создал «ловушку» заявлением об атомных АПЛ
- СМИ: США намерены уничтожить часть из 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
- Вице-мэр Еревана назвал оправданными расходы в $7 миллионов на концерт Лопес
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru