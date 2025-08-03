СМИ: Украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи

Система ПВО России сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. По словам местных жителей, видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем, система отрабатывает по БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности.

Прохожие прячутся на парковках и в бомбоубежищах.

Ранее на федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

