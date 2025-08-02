При атаке БПЛА ВСУ в ряде регионов РФ погибли 3 человека, повреждены предприятия
Всего минувшей ночью, по данным Минобороны, ПВО сбили более 110 украинских беспилотников над территорией РФ.
Сразу в нескольких регионах России в результате ночной атаки беспилотников ВСУ погибли три мирных жителя. При этом в Рязанской и Ростовской областях обломки БПЛА упали на промышленные предприятия. Начался пожар. Во время атаки были повреждены и соцобъекты, в том числе памятник архитектуры и детский сад.
ПОГИБШИЕ
Рано утром 2 августа беспилотники ВСУ атаковали одно из предприятий в Пензе. Губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ЧП погибла мирная жительница, еще два человека получили травмы. Им оказали медпомощь, угрозы их жизни нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также написал, что в регионе во время ночной массированной атаки ВСУ погиб охранник загоревшегося предприятия в поселке Углеродовском Красносулинского района. По словам чиновника, БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области.
Не обошлось без жертв и в Самарской области. Там минувшей ночью при атаке украинских дронов в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале рассказал, что погибший находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Чиновник принес соболезнования родным и близким мужчины.
АТАКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СОЦОБЪЕКТЫ
Кроме того, в Новокуйбышевске Самарской области украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Для обеспечения безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Были ограничены прием и отправка самолетов в самарском аэропорту «Курумоч», заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор Рязанской области Павел Малков тоже объявил, что обломки БПЛА ВСУ упали на территорию одного из предприятий в регионе. Согласно данным Telegram-канала «Mash», взрывы также произошли возле одного из торговых центров в Рязанской области, где после атак загорелось здание. К тому же пролеты дронов зафиксировали в районах Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района. По предварительной информации, атаку осуществляли беспилотники типа «Лютый».
Более того, издание «Комсомольская правда» писало, что в центре Рязани на объекте культурного наследия Рязанской области на Цветном бульваре начался пожар. Там загорелся памятник деревянного зодчества дом Банковского. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как пламя уничтожает значительную часть строения, а пожарные пытаются его потушить.
Telegram-канал «Shot» также писал, что беспилотник ВСУ рухнул перед зданием детского сада в поселке Анна в Воронежской области. Очевидцы рассказали, что ночью слышали не менее десяти взрывов. Известно, что в результате падения БПЛА были повреждены здание детсада и детская площадка перед ним. Информации о пострадавших нет.
«В одном из районов в результате падения обломков уничтоженных БПЛА произошло возгорание кровли нежилого здания (оно было оперативно потушено), повреждены стены и остекление ряда домов, трактор и несколько автомобилей», - написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Всего, по данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над территорией страны. Это произошло в период с 20:00 по московскому времени 1 августа до 04:40 утра 2 августа.
34 БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской, пять — над Самарской, четыре — над Пензенским регионом, два — над Белгородским, по одному — над Липецким и Республикой Крым, еще 11 — над Азовским и Черным морями.
При этом вечером 1 августа российские силы ПВО за четыре часа сбили 18 украинских дронов над Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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