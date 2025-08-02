При атаке БПЛА ВСУ в ряде регионов РФ погибли 3 человека, повреждены предприятия

ПОГИБШИЕ

Рано утром 2 августа беспилотники ВСУ атаковали одно из предприятий в Пензе. Губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ЧП погибла мирная жительница, еще два человека получили травмы. Им оказали медпомощь, угрозы их жизни нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также написал, что в регионе во время ночной массированной атаки ВСУ погиб охранник загоревшегося предприятия в поселке Углеродовском Красносулинского района. По словам чиновника, БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области.