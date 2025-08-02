В Пензенской области после атаки БПЛА погибла женщина

Один человек погиб, двое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на пензенское предприятие. Об этом сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

В Ростовской области один человек погиб при массированной атаке БПЛА

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Мельниченко, угрозы жизни раненых нет.

На фоне атаки в Пензенской области временно ограничивали работу мобильного интернета.

Ранее в Куйбышевском районе Самары пожилой мужчина погиб при атаке украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
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