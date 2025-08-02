В Пензенской области после атаки БПЛА погибла женщина
2 августа 202508:59
Один человек погиб, двое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на пензенское предприятие. Об этом сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.
«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Мельниченко, угрозы жизни раненых нет.
На фоне атаки в Пензенской области временно ограничивали работу мобильного интернета.
Ранее в Куйбышевском районе Самары пожилой мужчина погиб при атаке украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru