Два человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли два человека. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что трагедия произошла в районе посёлка Уразово Валуйского округа. Здесь FPV-дрон атаковал мирных жителей, направлявшихся к автобусной остановке.
«От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте... выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru