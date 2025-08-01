Два человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Он уточнил, что трагедия произошла в районе посёлка Уразово Валуйского округа. Здесь FPV-дрон атаковал мирных жителей, направлявшихся к автобусной остановке.

«От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте... выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

